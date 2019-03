Sonae Capital reduz prejuízos em 2018 após lucros no último trimestre

A Sonae Capital terminou 2018 com um prejuízo de 3,26 milhões de euros, o que compara com o resultado líquido negativo de 5,4 milhões de euros registado um ano antes, de acordo com os número divulgados pela empresa.

O último trimestre do ano foi determinante, já que nos últimos três meses a Sonae Capital reportou um lucro de 3,15 milhões de euros.

A contribuir para a melhoria dos números esteve o aumento dos proveitos operacionais em 28,3% para um total de 240,38 milhões de euros, no acumulado do ano. O maior aumento foi registado nos ativos imobiliários (85,6%), ainda que continuem a ser as unidades de negócio a representar a maior fatia (183,5 milhões de euros), com a empresa a destacar "os negócios de energia, fitness, hotelaria e as operações do Tróia Resort".

O presidente executivo da Sonae Capital, Miguel Gil Mata (na foto), realça no comunicado que "em 2018, destaca-se a venda, por 30 milhões de euros, de um dos ativos emblemáticos do portefólio da Sonae Capital, o Loteamento EFANOR, para além dos CPCVs da Unop 3, em Tróia, e do Edifício Metrópolis, na área metropolitana do Porto. Já ao nível das Unidades Turísticas Residenciais, em Tróia, completámos, em 2018, 38 escrituras de compra e venda, no valor de 14,7 milhões de euros (às quais acrescem cinco escrituras, no valor de 2,3 milhões de euros, já no início de 2019), num ritmo de vendas que não alcançávamos desde 2014."

O EBITDA consolidado também cresceu 27,7% para 26,6 milhões de euros. E se analisados os dados apenas do último trimestre, este valor mais do que duplicou de 2,69 milhões para 7,34 milhões.