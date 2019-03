Sonae Capital aumenta dividendo para 7,4 cêntimos

A Sonae Capital vai voltar a pagar dividendos aos acionistas, apesar de ter fechado 2018 com prejuízos. A empresa liderada por Miguel Gil Mata vai pagar 7,4 cêntimos por ação em dividendos, o que corresponde a um aumento de 23% face ao ano passado.

A Sonae Capital vai aumentar o dividendo a distribuir pelos acionistas em 23%. No total, vai distribuir 18,5 milhões de euros, apesar de ter fechado 2018 com um prejuízo de 3,26 milhões de euros. Repetindo assim a mesma "receita" do ano passado.