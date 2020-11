Sonae Capital saiu de bolsa esta sexta-feira

A Sonae Capital perdeu esta sexta-feira a qualidade de sociedade aberta, deixando de estar cotada em bolsa, informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Em comunicado, o regulador indica que o Conselho de Administração deferiu o pedido de perda de qualidade de sociedade aberta da Sonae Capital requerido pela Efanor, a holding da família Azevedo.



A decisão surge na sequência da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela Efanor que levou a holding a deter mais de 90% dos direitos de voto da Sonae Capital.



"A Efanor obrigou-se a adquirir as ações detidas pelos restantes acionistas da Sonae Capital, pelo prazo não inferior a três meses a contar da presente publicação e ao preço unitário de 0,77 euros por ação, conforme melhor detalhado no anúncio publicado na presente data", assinala o comunicado.





"O referido preço unitário corresponde à contrapartida oferecida na oferta pública de aquisição acima mencionada", acrescenta.





"A presente publicação da decisão da CMVM sobre a perda de qualidade de sociedade aberta da Sonae Capital implica a imediata exclusão da negociação em mercado regulamentado das ações da sociedade e dos valores mobiliários que dão direito à sua subscrição ou aquisição, ficando vedada a sua readmissão pelo prazo de um ano", conclui o regulador.