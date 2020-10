Família Azevedo passa a deter 92% da Sonae Capital mas fica com menos de 90% da Indústria

A OPA, que decorreu em simultâneo com uma oferta sobre a Sonae Indústria, visava retirar de bolsa as duas empresas.





Após ter anunciado as duas OPA, a 31 de julho, a Efanor comprou ações de ambas as cotadas, tendo, no caso da Sonae Capital, adquirido 24.850.154 ações em bolsa desde o anúncio preliminar, o que corresponde a 9,94% do capital da empresa.

A Efanor, holding da família Azevedo, passa a deter 92,302% do capital social da Sonae Capital após a OPA (oferta pública de aquisição), passando a deter mais de 230 milhões de ações da empresa, de acordo com os resultados divulgados nesta quarta-feira pela Euronext.Na Sonae Indústria, contudo, a holding da família Azevedo passou a deter 86,223%, um reforço mais modesto face aos 74,171% que detinha antes da OPA.Desde o anúncio preliminar, a Efanor comprou 2.546.296 ações da Sonae Indústria, o equivalente a 5,608% do capital. Na OPA comprou mais 6%, pelo que no total gastou pouco mais de 6 milhões nesta operação.