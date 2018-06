Sonae IM investe na inteligência artificial aplicada ao retalho

A Nextail, empresa que desenvolve soluções de inteligência artificial para o retalho, vai receber 8,5 milhões de euros de investimento para ajudar os retalhistas a tomarem as melhores decisões na gestão de inventário.

A espanhola Nextail, plataforma SaaS inteligente de apoio a decisões-chave dos retalhistas, obteve um financiamento de 10 milhões de dólares (8,56 milhões de euros) para desenvolver e escalar a sua solução SaaS, tendo como enfoque a expansão internacional e a Investigação & Desenvolvimento (I&D).

A Sonae Investment Management é uma das investidoras, a par com a Nauta Capital [que já antes tinha investido na Nextail] e com a britânica VC KEEN Venture Partners LLP – de onde provém o grosso do montante angariado pela empresa espanhola.