Sonae IM investe na tecnológica israelita ciValue

A Sonae Investment Management (Sonae IM) anunciou esta terça-feira, 9 de Outubro, que participou numa ronda de investimento de seis milhões de dólares da israelita ciValue, empresa com uma plataforma "cloud" de marketing para retalhistas.

"A tecnologia distintiva da ciValue representa um claro passo em frente de uma oferta tradicionalmente baseada em serviços, permitindo aos retalhistas colocarem-se no lugar do condutor da personalização e marketing de precisão", referiu Eduardo Piedade (na foto), CEO da Sonae IM, área de investimento da Sonae focada em tecnologias emergentes, num comunicado enviado às redacções.

Além da Sonae IM, este investimento contou ainda com a Nielsen e outros investidores. Julie Currie, vice-presidente sénior da área de Retail Product Leadership na Nielsen, diz querer continuar a apoiar a ciValue "como pioneira em tecnologia para retalho, potenciando a ligação ao consumidor e a fidelização, com ofertas personalizadas de futura geração".



De acordo com a empresa israelita, a plataforma da ciValue "potencia a personalização de ofertas dos chamados Fast Moving Consumer Goods (FMCG) por parte dos retalhistas, aumentando a ligação aos clientes e reforçando a fidelização, ao mesmo tempo que permite uma colaboração rentável com os fornecedores".