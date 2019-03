Sonae IM investe na tecnológica CB4

A Sonae IM acaba de investir na CB4, cuja atividade se centra no desenvolvimento de software de inteligência artificial que melhora em loja a experiência do consumidor, informou a empresa esta quarta-feira, 27 de março.

A ronda de financiamento série B, de 16 milhões de dólares, foi liderada pelo fundo britânico Octopus Ventures com a participação da Sonae IM e dos investidores existentes, Sequoia Capital e Pereg Ventures.

Eduardo Piedade (na foto), CEO da Sonae IM, braço de investimento da Sonae especializado em tecnologias para retalho, tecnologias para telecomunicações e cibersegurança, destaca que "a CB4 tem uma equipa de topo, que desenvolveu uma tecnologia baseada em inteligência artificial para apoiar retalhistas físicos a lidar com ineficiências operacionais, com impacto direto e mensurável em receitas".

"Os retalhistas que utilizam o software da CB4 observam um aumento de 0,5-2% em vendas, experiência de compra melhorada e aumento na disponibilidade de produtos", destaca o comunicado da Sonae IM.

"Lê-se muito sobre gigantes do e-commerce, mas as vendas online contabilizam apenas 14% do retalho total," refere por seu lado Eyal Rabinovich, "partner" da Octopus.

"Existe uma enorme oportunidade para as retalhistas conseguirem proporcionar uma melhor experiência de compra aos seus consumidores. A procura por tecnologias fáceis de integrar e utilizar, com claro retorno sobre o investimento, nunca foi tão grande. Liderámos esta ronda, porque a CB4 tem um histórico sustentado de apoio a retalhistas nestas dimensões", acrescenta o mesmo responsável.

Já Yoni Benshaul, CEO da CB4, considera "fantástico ter o apoio de investidores tão experientes e respeitados". "Temos observado um crescimento extraordinário nos últimos anos, e temos visto alguns dos maiores retalhistas adotar com sucesso o nosso software para melhorar a sua execução em loja. Estamos empenhados nestas parcerias e vamos continuar a desenvolvê-las à medida que expandimos a nossa oferta de serviços e base de clientes."

"O que me impressionou na CB4 foi a escalabilidade do seu software e equipa", comenta por sua vez Haim Sadger, membro do board na Sequoia Capital. "Não é apenas enterprise software. Temos visto a CB4 a acrescentar valor tanto em pequenas cadeias regionais como em retalhistas multinacionais com milhares de lojas".

O software da CB4 utiliza aprendizagem automática (também chamada de aprendizagem de maquia - machine learning) e algoritmos avançados com inteligência artificial para identificar elevada procura local de produtos específicos. Quando um produto não vende nos níveis previstos, a CB4 envia um alerta para o gerente de loja, destacando a falha na execução e sugerindo soluções para resolução do problema.