Reuters

A Sonae vai vender 217,36 mil acções, o que corresponde a 21,7% do capital da Sonae MC.

O preço final da Sonae MC vai ser determinado a 18 de Outubro, estando previsto o primeiro dia em bolsa a 23 de Outubro, de acordo com o prospecto divulgado esta quinta-feira, 4 de Outubro.A oferta começa, no entanto, já na próxima segunda-feira, 8 de Outubro. E estará disponível no retalho e aos investidores institucionais.A 23 de Outubro será o início da negociação incondicional na bolsa de Lisboa. A 19 de Outubro inicia-se, no entanto, um período de negociação condicionada, o que acontece pela primeira vez numa operação deste género em Portugal. A liquidação da oferta de retalho acontece a 23 de Outubro.Os investidores a retalho que queiram subscrever acções da Sonae MC têm dois períodos de oferta: o primeiro entre 8 e 12 de Outubro e o segundo entre 13 e 17 de Outubro.Mas a 13 de Outubro as ordens de retalho dados tornam-se irrevogáveis. A Sonae MC fixou o preço de 1,4 a 1,65 euros para a colocação em bolsa.