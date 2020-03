Sonae propõe aumentar dividendo para 4,63 cêntimos

4,63 cêntimos por ação. É este o valor do dividendo que a administração da Sonae vai propor aos acionistas, por conta dos resultados de 2019, o que corresponde a um aumento de 5% face aos 4,41 cêntimos distribuídos no ano passado.



A empresa liderada por Cláudia Azevedo anunciou esta noite as contas de 2019: registou um resultado líquido atribuível aos acionistas de 165 milhões de euros , menos 20,2% do que em 2018. Já as receitas cresceram 9,2%.





O dividendo agora proposto corresponde, assim, a 43% dos lucros da Sonae.