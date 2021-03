Sonae quer mulheres em quase 40% dos cargos de liderança até 2023

A Sonae, empresa que tem uma mulher como CEO – Cláudia Azevedo -, estabeleceu a meta de que 39% das posições de liderança em toda a organização sejam desempenhadas por mulheres até 2023. Atualmente, esta percentagem está nos 36%.





Estes dados são partilhados no relatório divulgado pela European Roundtable for Industry (ERT), organização que junta líderes das principais empresas europeias, e que reconhece um crescimento de 2 pontos percentuais face a 2019 na percentagem de mulheres na liderança da Sonae.





O crescente peso das mulheres em posições de liderança na retalhista portuguesa é visível também ao nível do conselho de administração e no conselho de supervisão, onde hoje mais de 30% dos membros são mulheres, realça a empresa, no comunicado enviado à imprensa.





"Os estudos mostram de forma clara que os resultados de empresas com equipas de liderança mais diversas são melhores. São equipas mais criativas, mais inovadoras, com maior qualidade na tomada de decisão e associadas a melhores indicadores financeiros", aponta a CEO, Cláudia Azevedo (na foto).





A Sonae diz procurar a promoção da diversidade e da igualdade de oportunidades e que o faz em várias frentes, que vão desde o recrutamento à progressão e retenção do talento. Apesar dos esforços, a líder da empresa reconhece: "há ainda trabalho a fazer para atingirmos a paridade de género na Sonae".