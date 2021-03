Sonae lança Contacto para recrutar 67 jovens talentos

O Programa Contacto da Sonae, que tem por missão atrair e integrar jovens talentos nas empresas do maior grupo privado português, vai este ano proporcionar 67 estágios a finalistas e recém-graduados de licenciatura ou mestrado, mais cerca de 20% do que na edição do ano passado, quando propiciou oportunidades a 54 "trainees", ultrapassando os 50 inicialmente previstos.

"Este programa é uma oportunidade de entrada no mercado de trabalho para jovens de elevado potencial que pretendam fazer carreira nas empresas do universo Sonae", privilegiando-se "jovens dinâmicos, ambiciosos, ágeis, colaborativos, e inovadores, com uma grande vontade de aprender e de crescer no mundo de oportunidades que as empresas Sonae têm para oferecer", enfatiza o grupo liderado por Cláudia Azevedo, em comunicado.

As candidaturas estão abertas até 8 de abril, com o processo de seleção do programa de "trainees" a decorrer exclusivamente online, tal como na edição de 2020.

O Programa Contacto destina-se a jovens de qualquer área de formação, designadamente as Tecnologias de Informação, Computação, Engenharia, Física, Matemática, Estatística, Análise de Dados, Gestão, Economia, Finanças, Marketing, Comunicação, Design, entre muitas outras.

Os jovens interessados devem registar-se no site https://sonaetrainee.com/ e preencher um formulário, assim como fazer o "upload" do seu currículo.

Após a candidatura online, serão convidados a participar num conjunto de provas online gamificadas, que "avaliam a correspondência ao perfil pretendido para o programa e aos valores da Sonae".

Depois da candidatura e dos testes online, a Sonae irá selecionar um grupo de candidatos para participar no "Assessment", que ocorrerá entre o final de abril e o início de maio, com os jovens escolhidos a participarem num conjunto de etapas, como uma entrevista em formato "pitch", um encontro virtual - onde podem dar-se a conhecer e interagir com os líderes das empresas Sonae - e um conjunto de entrevistas finais.

"Novamente de forma totalmente digital, voltamos a abrir as portas dos nossos negócios e a proporcionar a estes jovens talentos o acesso a um mundo de oportunidades de estágio em setores como o retalho alimentar, a moda, a eletrónica, os serviços financeiros, os centros comerciais, os seguros, o fitness ou a energia", afirma Ana Vicente, head of People & Leadership da Sonae.

"Procuramos jovens não só com sólidos conhecimentos académicos nas mais variadas áreas, mas também com ‘soft skills’ distintivas e experiências de vida enriquecedoras, que acrescentem valor às equipas que vão integrar. No final, esperamos recrutar 67 jovens, mais de 20% do que na última edição", realça a mesma gestora.

O legado de Belmiro de Azevedo: "Na Sonae, ou se é líder ou candidato a líder"

"Na Sonae, ou se é líder ou candidato a líder", disse, um dia, Belmiro de Azevedo, o já falecido líder do maior grupo privado português, que idealizou em 1986 uma iniciativa pioneira em Portugal, mercado até então virgem em programas de "trainees".

Desde então, o Programa Contacto da Sonae já recebeu mais de 48 mil candidaturas, que conduziram à seleção e participação de mais de 4.700 jovens de diferentes áreas de conhecimento e nacionalidades, sendo que "algumas centenas" destes acabaram por integrar as equipas das empresas Sonae.

A Sonae destaca, ainda o facto de o formato digital processo de seleção do Programa 2020/21, implementada durante a pandemia covid-19, ter sido distinguida pela organização norte-americana HRO Today Association.

O grupo recebeu o prémio HRO Today Awards EMEA, na categoria Best in Class: Candidate Experience & HR Technology (Melhores práticas: Experiência de Candidato e Uso de Tecnologia em Recursos Humanos) pelo sucesso das iniciativas inovadoras implementadas para atrair, selecionar e integrar o talento jovem.