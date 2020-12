Sonangol autorizada a vender posições na Mota-Engil Angola e na Sonangalp

A Sonangol já recebeu autorização para vender as participações de 51% na empresa de distribuição de combustíveis Sonangalp e de 20% na Mota-Engil Angola, noticiou esta segunda-feira a Bloomberg, citando um decreto presidencial.





As duas vendas, acrescentou a agência de notícias, serão feitas através de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em ingês) de ações.



Angola tem previsto alienar até 2022 participações do Estado em 195 empresas, no âmbito do programa de privatizações que visa redimensionar a reestruturar o setor empresarial público do país, entre as quais se conta ainda a posição no Banco Caixa Geral Angola, controlado pela Caixa Geral de Depósitos.





A Mota-Engil Angola é controlada em 51% pela construtora de António Mota, enquanto na Sonangalp a petrolífera portuguesa Galp detém 49%.