Sónia substitui o marido Pedro à frente do Portal da Queixa e dá tardes de sexta à equipa

O Portal da Queixa, que se apresenta como "a maior rede social de consumidores em Portugal", tem uma nova liderança. Sónia Lage Lourenço, a até agora COO do Portal da Queixa, é a nova CEO desta plataforma, substituindo no cargo o seu marido Pedro Lourenço, que passa a assumir as funções de Global CEO da Consumers Trust e liderar toda a operação internacional da empresa tecnológica onde o Portal da Queixa está inserido.

"A nova diretora executiva assume agora o ‘comando geral’ de um projeto pioneiro em Portugal e que já se internacionalizou para Espanha, França e África do Sul, através da Consumers Trust S.A., empresa tecnológica que ajudou a fundar", anuncia o Portal da Queixa, em comunicado enviado às redações, esta quarta-feira, 13 de outubro.

"Faço parte deste projeto desde a sua génese, contudo, apenas em 2016 integrei a administração da empresa com a missão de aproximar as marcas dos consumidores. Passados cinco anos, é com grande orgulho e humildade que reconheço o dever de missão cumprida", enfatiza Sónia Lage Lourenço.

"Hoje, as marcas de grande dimensão que são centradas no cliente, utilizam o Portal da Queixa como o meio para comunicarem a sua boa reputação ao universo de consumidores, de forma totalmente isenta e transparente. No entanto, com a internacionalização da Consumers Trust, é fundamental garantir a continuidade do crescimento do negócio, assente no principal caso de sucesso – o Portal da Queixa. Por conseguinte, é com enorme otimismo e motivação, que assumo a liderança do Portal da Queixa", afirma a nova CEO do Portal da Queixa e fundadora da Consumers Trust, grupo que também integra o Libro de Quejas (Espanha), o Réclame ICI (França) e o Complaints Book (África do Sul).

Entretanto, a nova líder do Portal da Queixa já apresentou pacote de medidas laborais a implementar: modelo híbrido de trabalho, eliminação do horário fixo e tarde livre à sexta-feira são algumas das novidades.

Entre as medidas já implementadas constam "fortes apostas na flexibilidade laboral, no mérito da produtividade e no aumento de benefícios aos colaboradores".

Assim, as alterações passam pela "adoção de um modelo híbrido de trabalho; pela flexibilidade de horários (eliminação do horário fixo laboral) e pela redução da carga horária semanal com a instituição da tarde livre à sexta-feira".

No plano dos benefícios e compensações, o Portal da Queixa revela que "toda a equipa passa a usufruir da plataforma Coverflex, onde é atribuído um valor monetário e disponibilizados benefícios aos colaboradores, incluindo seguros, subsídio de refeição e descontos exclusivos, de uma forma personalizada e flexível".

Reconhecendo os custos inerentes ao trabalho remoto, uma das novas medidas contempla a criação de um subsídio de custos de eletricidade e internet.

O Portal da Queixa revela que "está prevista também uma revisão salarial e de carreira a cada seis meses e, ainda, a atribuição de prémios de produtividade"

Esta rede social de consumidores afiança que é visitado por mais de quatro milhões de consumidores por mês e recebe uma média mensal de 15 mil reclamações, que tem mais de 700 mil utilizadores registados e que 10 mil marcas estão presentes na sua plataforma.