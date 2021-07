Sotheby's vende joia mais cara de sempre em criptomoeda. Diamante arrematado por 12,3 milhões de dólares

A Sotheby’s vendeu esta sexta-feira a joia mais cara alguma vez paga através de uma criptomoeda a um colecionador privado por 12,3 milhões de dólares. Trata-se de um diamante em forma de pera de 101,38 quilates.





O leilão foi transmitido em direto através da Internet e angariou mais de uma dúzia de licitações, fixando a oferta mais alta nos 95,1 milhões de dólares de Hong Kong. Segundo a casa de leilões, o "The Key 10138", como foi batizado,"é o segundo maior diamante em forma de pera a ser alguma vez oferecido ao público".





Antes mesmo do leilão, a Sotheby’s tinha já informado que aceitaria tanto Bitcoin ou Ether como meio de pagamento, o que leva a que este diamante bata outro recorde: é o objeto físico (por oposição a NFT, por exemplo) mais caro de sempre a ser vendido ao público em criptomoeda. O preço estimado de venda estaria entre os 78 e os 118 milhões na divisa local (10,04 e 15,19 milhões de dólares).





As casas de leilões aceitam cada vez mais criptomoedas como método de pagamento, com a Phillips a colocar à venda, no mês passado, uma peça de arte urbana de Banksy disponível para compra através de Ether ou Bitcoin.





Também a Christie’s aceitou Ether como meio de pagamento em março para uma venda recorde de 69,3 milhões de dólares da obra de Beeple, "Everydays: the First 5,000 Days" – um NFT.