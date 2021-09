Espanhola Factorial capta investimento de 80 milhões de dólares

CRV, Creandum, Point Nine e K Fund.



"É com grande entusiasmo que anunciamos a nossa parceria com a Tiger Global e o contínuo apoio dos nossos investidores anteriores. A missão da Factorial é tornar-se líder global em tecnologia de recursos humanos para pequenas e médias empresas, e o apoio dos nossos investidores até entrarmos na bolsa será a chave para o nosso sucesso", indica em comunicado Jordi Romero, co-fundador e CEO da Factorial.

A startup espanhola Factorial angariou 80 milhões de dólares (67,52 milhões de euros ao câmbio atual) numa ronda Série B. O investimento foi liderado pela Tiger Global, uma gestora americana de fundos de private equity. Participaram também os investidores anteriores



Esta é a terceira vez que a empresa que desenvolve software de RH vai ao mercado financiar-se, tendo angariado na ronda anterior 16 milhões de dólares (13,5 milhões de euros), no início de 2020, mesmo antes do eclodir da pandemia. No total, terá já recebido um investimento na ordem dos 100 milhões de dólares (84,4 milhões de euros), sendo que esta última capitalização terá alavancado a avaliação da empresa para os 530 milhões de dólares (447,32 milhões de euros), segundo as estimativas do TechCrunch.





O montante agora angariado servirá para a expansão da startup, sobretudo para mercados como o Brasil e os Estados Unidos. A Factorial, fundada em 2016, em Barcelona, Espanha, por Jordi Romero, Pau Revilla e Bernat Farrero, atua atualmente em 65 países, entre os quais Portugal, e tem uma equipa composta por mais de 250 pessoas. No seu portefólio de clientes estão empresas como a KFC e a Booking. De Portugal fazem parte a Century 21 Portugal, a Despomar e a eCooltra. A expectativa é triplicar a dimensão da startup até 2022.