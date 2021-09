Reckon.Ai fecha ronda de financiamento no valor de 1,5 milhões de euros

Leia Também Startup portuguesa Sensei arrecada 5,4 milhões para transformar retalho com lojas autónomas

A startup portuguesa Reckon.Ai acaba de angariar um investimento no valor de 1,5 milhões de euros. A ronda de financiamento seed foi liderada pelo Fundo NOS 5G e a Portugal Ventures e contou também com a participação dos investidores portugueses Bright Pixel e WiseNext.Sediada no Porto, a Reckon.Ai desenvolve soluções de inteligência artificial e visão computacional aplicadas ao retalho. Fundada em 2017 por Ana Pinto e Paulo Ribeiro, tem como objetivo competir com os gigantes do setor, como a Amazon Go, que tem supermercados com tecnologia onde não é necessário pagar em dinheiro.Atualmente, a Reckon.AI encontra-se a desenvolver uma solução semelhante, a "BuyBye" que permitirá a materialização do conceito grab-and-go para uma compra autónoma e automatizada. A startup utilizará uma tecnologia de visão computacional, que combina câmaras e sensores para obter imagens e alterações de peso nas prateleiras, por forma a determinar todas as movimentações dos produtos em venda e ainda identificar o cliente e as suas movimentações.Com esta ronda, a Reckon.AI torna-se na primeira startup a receber investimento do Fundo NOS 5G, criado em 2019 para apoiar empresas com capacidade para explorar o potencial da nova tecnologia móvel. Com capital inicial de 10 milhões de euros e um período de investimento estimado de cinco anos, o fundo é o primeiro em Portugal orientado para o 5G. Pretende investir em soluções tecnológicas inovadoras, abrangendo desde a infraestrutura de rede até produtos ou serviços, privilegiando projetos que estejam nas primeiras fases de desenvolvimento."Acreditamos que o conjunto de investidores que reunimos nos ajudarão a acelerar o negócio de uma forma muito rápida, chegando a mercados prioritários na nossa estratégia, onde existe maior adoção deste tipo de tecnologias", indica, em comunicado a CEO Ana Pinto. "A NOS é um parceiro crucial para a nossa estratégia tecnológica, e estamos muito entusiasmados por poder contar com o seu apoio e know-how em 5G que nos permitirá levar a nossa solução para outro nível."