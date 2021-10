Empresa turca de entregas ultrarrápidas chega a Portugal com entregas em "cerca de 10 minutos"

Leia Também Glovo abre 16 armazéns urbanos em Portugal até ao final do verão

Há mais uma empresa de entregas ultrarrápidas em Portugal. Trata-se da empresa turca Getir, que lançou o seu serviço em Lisboa no início desta semana e que tem prevista com a chegada a novas cidades para os próximos meses. A Getir compromete-se ainda a fazer entregas em apenas 10 minutos.A Getir conta com várias G-Stores em Lisboa, permitindo aos consumidores da capital portuguesa efetuar compras com a máxima rapidez, através da aplicação. Equipados com bicicletas e scooters elétricas, os entregadores Getir "levarão até casa dos utilizadores uma ampla gama de produtos, em poucos minutos, durante todo o dia e até à meia noite".A empresa turca tem estado a expandir-se na Europa, com capacidade para fazer entregas de última hora de uma seleção de milhares de produtos de uso diário, em cerca de 10 minutos.

"Lisboa é um dos destinos mais populares da Europa. Com um estilo de vida único, onde a história e o futuro convivem, Portugal é o mercado natural para expandirmos a nossa operação. A nossa missão é fazer os nossos clientes felizes. E o nosso serviço útil e de conveniência permite que as pessoas tenham mais tempo livre para si, para que possam aproveitar a fazer o que mais gostam", refere Nazim Salur, fundador da Getir.



A Getir foi fundada em 2015 em Istambul e foi pioneira nas entregas ultrarrápidas em todo o mundo. Depois de se ter expandido para o Reino Unido, em janeiro de 2021, a Getir já chegou a outros países europeus como Alemanha, França, Holanda, Espanha e Itália. A empresa está ainda a preparar-se para entrar nos Estados Unidos até ao final do ano.