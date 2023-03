Sword Health quer contratar 300 trabalhadores, metade em Portugal

Leia Também Fundadores da Sword Health lançam fundo de cinco milhões para apoiar minorias

A startup Sword Health vai contratar mais de 300 profissionais globalmente em 2023. A empresa, que criou a primeira solução digital para o tratamento de patologias musco-esqueléticas, anunciou esta quarta-feira planos para uma forte contratação, sendo que cerca de 150 serão em Portugal.No nosso país, a startup conta já com mais de 300 profissionais e abriu recentemente um novo escritório em Lisboa. A Sword Health tem o maior escritório localizado no Porto e pretende agora reforçar a presença na capital.Entre as áreas, vão "desde engenheiros informáticos ('back e front end') a engenheiros nas áreas de AI e algoritmos, mas também para os departamentos financeiro, legal, comunicação, marketing, design, recursos humanos e operações", revela a empresa, presente nos Estados Unidos, Europa e Austrália, em comunicado."A Sword está em grande crescimento e expansão global, em claro contraciclo com o setor das tecnológicas. Continuamos a investir em Portugal e no talento português, só assim acreditamos que será possível cumprir a nossa missão" afirmou Virgílio Bento, fundador e CEO da Sword Health.