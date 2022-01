T. Rowe Price Group deixa de ter participação qualificada na Jerónimo Martins

O T. Rowe Price Group deixou de deter uma participação qualificada na Jerónimo Martins, informou esta terça-feira a retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos.Em comunicado à CMVM, a dona do Pingo Doce indica que a redução da posição do T. Rowe Price Group ocorreu a 18 de janeiro, data em que a participação baixou de 2,01% para 1,86%.Em meados de novembro do ano passado, o segundo maior acionista da Jerónimo Martins, a Asteck, saiu do capital da retalhista, pondo fim a uma ligação de 14 anos.