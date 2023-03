Tangível de uma dúzia acelera para ultrapassar os 200 trabalhadores

O grupo tecnológico de José Campos e André Carvalho, que arrancou em 2017 com 12 pessoas e se apresenta como a maior empresa de usabilidade web em Portugal, já gera 20% da sua faturação no estrangeiro, aumentou o efetivo em 80 pessoas no último ano e quer recrutar mais 60.

