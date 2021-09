TAP reforça oferta com mais 91 voos semanais em dezembro

A TAP anunciou esta quarta-feira que vai alargar a oferta para o inverno, disponibilizando mais 91 ligações semanais do que as que disponibiliza atualmente no pico do verão. O plano de voos da TAP para o Inverno IATA, que tem início a 31 de outubro e termina a 26 de março de 2022, prevê, no período de pico de operação programado, um total de 941 voos de ida-e-volta por semana, ou seja, mais 91 frequências semanais do que as 850 que a companhia áerea está a oferecer este verão.



Em comunicado enviado às redacções, a TAP diz que o aumento da oferta no pico de inverno "dá um sinal positivo e de confiança na recuperação da procura de viagens, em linha com as projeções internacionais para o setor, contribuindo para as perspetivas de recuperação operacional e económica da empresa".

Nos aeroportos nacionais, a TAP vai realizar 101 voos por semana à partida do Porto, ligando diretamente a Invicta a Lisboa, Funchal, Londres, Paris, Zurique, Genebra, Nova Iorque, Rio de Janeiro e S. Paulo.

A Madeira vai beneficiar de 49 voos por semana para Lisboa e Porto; enquanto Ponta Delgada terá 15 voos por semana para Lisboa e a Terceira sete frequências semanais também para a capital. Faro vai ter 21 voos semanais para Lisboa.

No total, a TAP vai ligar Portugal a 37 cidades do resto da Europa, com 585 voos por semana. As ligações semanais diretas a África e Médio Oriente vão ascender aos 93 voos para 15 destinos.

Nos Estados Unidos da América, México e Canadá, a TAP vai repor a operação em todas as rotas em que já operava antes da pandemia, com um total de 59 voos por semana em 11 rotas – Boston, Newark (à partida de Lisboa e do Porto), Washington, Nova Iorque (JFK), Miami, Chicago, San Francisco, Montreal e Toronto (Canadá) e Cancun (México).

Para o Brasil a transportadora vai oferecer 52 voos semanais nas 12 rotas que vai operar este inverno e, por fim, para a Venezuela, a transportadora aérea vai realizar um voo por semana.



Este inverno arrancam ainda, como já tinha sido anunciado, os voos regulares para Punta Cana, na República Dominicana, com uma oferta de três ligações semanais.



Em comunicado, a TAP ressalva que os voos da operação de inverno começaram a ser carregados esta quarta-feira no sistema de reservas, pelo que apenas ficam disponíveis para o efeito na sua totalidade no próximo dia 10.