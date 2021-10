TdC quer inteligência artificial a controlar fundos europeus em empresas públicas

–

O presidente do Tribunal de Contas (TdC) José Tavares revela que a instituição está a trabalhar na fiscalização do Plano de Recuperação e Resiliência com base em auditorias regulares e em soluções com base em inteligência artificial. Em entrevista ao Público , o responsável explicou que o tribunal vai candidatar-se a um projeto com a OCDE para a Administração Pública."Um princípio muito importante nos tribunais de contas é que podem controlar todas as instituições onde haja um cêntimo público. Mas não é necessário controlar tudo. É necessário é que essa possibilidade exista. Como? Tem de haver um sistema de controlo integrado. O Tribunal de Contas da União Europeia realiza regularmente auditorias, acompanhado por nós. E o TdC conta ainda com a cooperação dos órgãos de controlo interno da Administração Pública com especiais obrigações nesta matéria, as inspeções-gerais. O sistema funciona – o que não significa que não possa ser aperfeiçoado. E estamos, por exemplo, a dar os primeiros passos – a gatinharno recurso à inteligência artificial", diz Tavares ao Público.Avança que o projeto com a OCDE, que pretende aproveitar fundos internacionais, consiste em analisar atos e contratos da administração pública recorrendo a algoritmos e outros meios da inteligência artificial com vista a controlá-los e aperfeiçoá-los. José Tavares substituiu, há um ano, Vítor Caldeira na presidência do TdC e irá receber esta semana tribunais de contas de todo o mundo para um encontro em Lisboa.