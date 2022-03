Tecnológica Decode pronta para adotar semana de quatro dias

A empresa tecnológica portuguesa, fundada em 2019, viu a sua faturação mais do que triplicar em 2021. Acredita que parte do sucesso está relacionada com a gestão dos seus colaboradores.

Tecnológica Decode pronta para adotar semana de quatro dias









