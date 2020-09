Tecnológica francesa Adentis contrata mais 140 pessoas em Portugal

Com apenas quatro anos de vida, a empresa do grupo HIQ Consulting já emprega 160 pessoas no nosso país, das quais 32 entraram desde março, prevendo contratar mais 30 ainda este ano e 80 no próximo.

