Telecomunicações motivaram mais de 10 mil reclamações em 2023 no Portal da Queixa

Leia Também Portal da Queixa regista número recorde de mais de 200 mil reclamações em 2023

O Portal da Queixa recebeu, em 2023,, com o "mau funcionamento do serviço, reajuste de valores e cobrança indevida" a figurarem como os principais motivos de insatisfação dos consumidores.Em comunicado, enviado esta sexta-feira às redações, o Portal da Queixa indica que, no ano passado, se voltou assim confirmar a tendência de o setor das telecomunicações ser dos mais reclamados pelos consumidores, com 10.320 ocorrências registadas na plataforma versando as operadoras de televisão, internet e telefone, contra as 9.057 publicadas ao longo de 2022.Segundo a análise levada a cabo pelo Portal da Queixa,O Portal da Queixa faz ainda uma avaliação ao desempenho do setor no que toca à resolução das queixas que mostra que das quatro entidades analisadas, a NOS, a MEO e a Nowo são as que registam os melhores índices de satisfação (acima dos 75 pontos em 100) e altas taxas de resposta e solução. Já com níveis de performance mais baixos sobressai a Vodafone (com um Índice de satisfação pontuado pelos consumidores de 43 em 100, porém, com taxas de resposta e solução de 99,9%), especifica a plataforma criada em 2009.Em 2023, de acordo com dados revelados anteriormente, o Portal da Queixa registou um número recorde de mais de 200 mil reclamações . Os três setores com mais queixas registadas por parte dos portugueses foram o Correio, Transporte e Logística, Serviços e Administração Pública e Comunicações, TV e Media.