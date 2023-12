Portal da Queixa regista número recorde de mais de 200 mil reclamações em 2023

Leia Também Reclamações dirigidas a transportes públicos disparam quase 40% até outubro

Leia Também Queixas no setor do turismo crescem 56% face a 2019

O Portal da Queixa deu conta, esta sexta-feira, de ter recebido(para um total de mais de um milhão de ocorrências, desde 2009), sendo que os os três setores com mais queixas registadas por parte dos portugueses foram o Correio, Transporte e Logística, Serviços e Administração Pública e Comunicações, TV e Media."O ano que agora termina fica ainda marcado por", revela o Portal da Queixa, em comunicado. De janeiro a dezembro assistiu-se a um novo recorde anual de reclamações registadas, um total de 202.580 ocorrências (a uma média de 550 queixas por dia), o que representa um aumento de 5,3% em relação ao período homólogo de 2022, quando foram registadas 192.346 reclamações.O perfil do consumidor que mais reclamou é masculino (51,6%), com idade média de 42/43 anos e residente no distrito de Lisboa.De acordo com Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa by Consumers Trust, "os serviços do Estado foram alvo de um aumento da insatisfação, como resultado das más decisões políticas, fruto da instabilidade governamental que se abateu sobre o país. O volume de reclamações dos cidadãos é um reflexo exato da fraca performance do executivo que agora foi demitido".O responsável destaca ainda o: "De salientar o aumento do volume de reclamações referentes a burlas e esquemas de fraude, que estão em linha com o maior número de compras online, o que é de salutar, contudo, devido à contínua falta de literacia digital dos portugueses, estes continuam a ser vítimas em larga escala, registando em 2023, mais de cinco milhões de euros em perdas financeiras".De acordo com a análise do Portal da Queixa,, atingindo 12,42% das queixas. No top 10 das categorias com o maior número de reclamações seguem-se: Serviços e Administração Pública(10,36%); Comunicações, TV e Media (8,84%); Informática, Tecnologia e Som (6,60%); Transportes Públicos, Aluguer e Condução (6,35%); Bancos, Financeiras e Pagamentos (6,20%); Compras, Moda e Joalharia(5,53%); Água, Eletricidade e Gás (4,45%); Mobiliário, Decoração e Eletrodomésticos (4,32%) e Hotéis, Viagens e Turismo (3,79%).Segundo os dados analisados, as categorias com maior variação de crescimento de queixas em relação a 2022 foram: Casinos e Casas de Apostas (aumento de 59% face ao período homólogo); Empresas, Serviços e Associações (44%); Gastronomia, Alimentação e Bebidas (39%) e Automóveis, Motas e Bicicletas (38%).Em termos da taxa resolução dos problemas reportados pelos consumidores, destacaram-se: Correio, Transportes e Logística (70,4%); Comunicações, TV e Media (69,1%); Água, Eletricidade e Gás (68,8%); Casinos e Casas de Apostas (64,6%) e Bancos, Financeiras e Pagamentos (64,6%).