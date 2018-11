Teleperformance "abre portas" a 300 empregos com vista para o Douro

O grupo francês especializado no atendimento ao cliente vai mostrar esta terça-feira as vagas que tem para preencher em várias áreas e idiomas, aumentando a lotação do campus que ocupa o Edifício Arrábida, em Gaia.

O Edifício Arrábida, virado para o rio Douro, tem capacidade para 800 postos de trabalho. DR

A Teleperformance tem 300 vagas "para diferentes níveis de habilitação" e para preencher até ao final do ano no escritório de Vila Nova de Gaia, que está a "reforçar [em] várias áreas" e onde tem projectos a serem desenvolvidos em português, alemão, holandês, inglês ou italiano.

Para responder ao "crescimento sustentado em negócio e número de clientes" no Norte do país, a multinacional que se apresenta como líder mundial em gestão da experiência do consumidor vai organizar esta terça-feira, 27 de Novembro, um "Open Day" dedicado às novas oportunidades de carreira, que decorre no Hotel Eurostars Heroísmo, no Porto,

A iniciativa visa "alavancar o recrutamento" para o campus multilingue que ocupa a totalidade do Edifício Arrábida, na freguesia da Afurada, dispondo de 4.500 metros quadrados e uma vista privilegiada sobre o rio Douro. Com capacidade para acolher até 800 colaboradores, arrancou em Janeiro de 2018 e já emprega cerca de 200 pessoas com perfis na área do atendimento ao cliente, recursos humanos e tecnologias de informação.

Este primeiro "call center" no Litoral Norte – tem sete edifícios em Lisboa, um em Setúbal e outro na Covilhã – trabalha para clientes da banca, seguros, energia, telecomunicações e e-commerce. No dia aberto, a equipa da Teleperfomance promete falar sobre "a cultura empresarial da empresa, as oportunidades de progressão de carreira, as possibilidades de crescimento e desenvolvimento dos colaboradores através do centro de aprendizagem, bem como todas as actividades culturais e desportivas a que têm acesso".

Somos vistos, cada vez mais, como uma empresa que atrai e potencia o talento. João Cardoso, CEO da Teleperformance Portugal

Fundada em 1978 e presente actualmente em 74 países, a Teleperformance trabalha há 24 anos em Portugal, com mais de uma centena de empresas nacionais e internacionais. Em Maio, quando anunciou a ocupação total do City Center, localizado em Entrecampos (Lisboa), com 600 postos de trabalho, a filial liderada por João Cardoso ultrapassou os dez mil colaboradores de 82 nacionalidades nos quadros da empresa.

"Os vários programas de desenvolvimento de carreira, a cultura empresarial e o ambiente multicultural e multidisciplinar vivido nos nossos centros de contacto têm contribuído para consubstanciar este posicionamento [como uma das melhores empresas para se trabalhar em Portugal]. Somos vistos, cada vez mais, como uma empresa que atrai e potencia o talento", sustentou, citado em comunicado, o presidente da operação nacional, João Cardoso.