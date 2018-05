Teleperformance já criou mais de 10.000 postos de trabalho em Portugal

Bruno Simão

A Teleperformance já criou em Portugal mais de 10.000 empregos. Com a ocupação total do City Center da empresa, localizado em Entrecampos, a multinacional francesa criou 600 novos postos de trabalho, segundo um comunicado da empresa.



A multinacional foi distinguida pela oitava vez como "Melhor Empresa para Trabalhar" pelo Great Place to Work Institute em Portugal. Grande parte dos colaboradores é de nacionalidade portuguesa - no entanto, no universo nacional de mais de 10.000 colaboradores existem cerca de 82 nacionalidades, que "prestam serviço em 35 idiomas para 64 mercados nas mais diferentes áreas de actividade, como e-commerce, sector financeiro, electrónica de consumo, viagens e turismo", de acordo com o comunicado.

Entre os vários centros em Portugal, o City Center recebeu a distinção de "Best Contact Center Design", entregue pelo Contact Center World. O espaço foi reconhecido pelo design, por uma maior capacidade operacional e por melhores condições de trabalho a nível europeu, isto depois da renovação estrutural e expansão feita pela empresa.

A Teleperformance, criada em 1978, é uma empresa que presta serviços de "call center", está presente em 74 países e tem 274 contact centers (CC) que servem 160 mercados.

Está no mercado português há 24 anos e trabalha com mais de 100 empresas nacionais e internacionais.