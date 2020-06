Teletrabalho passou no teste da emergência

As empresas fazem um balanço positivo do trabalho remoto durante o estado de emergência, resultante da pandemia de covid-19, que provou poder ser produtivo, agradou às equipas e ainda contribuiu para agilizar algumas operações e transformações a nível interno e externo. Parecendo sentir a falta do envolvimento presencial, os gestores parecem mais inclinados a adotar um regime híbrido entre o velho e o novo normal.