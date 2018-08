Termina disputa entre magnata americano e russo pelo Arsenal. Venceu Kroenke

EPA

Foi uma luta entre dois multimilionários, um americano e um russo, pelo controlo do clube de futebol britânico Arsenal. Venceu o americano Stan Kroenke que adquiriu a posição do russo no clube londrino numa oferta que avalia o Arsenal em cerca de 2,3 mil milhões de dólares.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, 7 de Agosto, a KSE UK, um veículo financeiro detido por Kroenke, revelou que o russo Usmanov aceitou vender a posição de 30% detida no clube inglês.

Agradecendo a "dedicação" de Usmanov ao Arsenal, Kroenke, que até aqui detém 67% da empresa que controla o Arsenal, alarga assim a aposta no mundo do desporto, uma vez que é dono da equipa de basquetebol americano Denver Nuggets e da equipa de futebol americano Los Angeles Rams.

Chega ao fim uma longa contenda pelo domínio do Arsenal, depois de ainda no ano passado o oligarca russo do sector dos metais, Alisher Usmanov, ter tentado passar a deter uma posição maioritária e controlar o capital social do Arsenal FC. Usmanov vinha há muito criticando o rumo seguido pelo Arsenal, afastado da luta de títulos relevantes há vários anos.

O Arsenal inicia em 2018-2019 a primeira época desde 1996 sem o treinador Arsene Wenger, com a equipa a ser agora orientada por Unai Emery.