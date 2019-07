Terminal XXI de Sines recebe investimento de 547 milhões após acordo para expansão

O acordo para a terceira fase de expansão do Terminal XXI no Porto de Sines foi assinado esta quarta-feira, e prevê um investimento privado de 547 milhões de euros.





O investimento vai ficar a cargo do atual concessionário, a PSA Sines, e prolongar-se-á durante o prazo do contrato de concessão. Anteriormente, o valor divulgado não ultrapassava os 300 milhões de euros.





O acordo contempla a expansão do cais de acostagem e respetivos equipamentos de movimentação mas também a manutenção, substituição e renovação de equipamentos já instalados nas fases anteriores, informa o ministério do Mar em comunicado.





A frente do cais passará a estender-se por 1.950 metros, o suficiente para suportar a atracação simultânea de quatro navios porta-contentores. A área de armazenagem passará dos atuais 42 hectares para 60 hectares, permitindo aumentar a capacidade instalada para quase o dobro.





Este investimento "virá reforçar a criação emprego" e o desenvolvimento da região, assinala a tutela. O Terminal XXI é atualmente o maior empregador da região, com mais de mil postos de trabalho.





Além disto, o ministério afirma que a expansão torna o Porto de Sines "um dos principais portos de nível mundial", sobretudo no segmento da carga contentorizada, ganhando assim capacidade para atrair novos clientes.



O acordo encontrava-se até agora em suspenso pois dependia do entendimento entre a PSA e os trabalhadores. A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, garantiu que o projeto não avançaria sem estar assegurada esta condição.