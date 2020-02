Tio do produtor de Baby Shark torna-se bilionário após acordo com MLB

"Baby Shark", a música que fica no ouvido e que foi adotada como hino pela equipa de beisebol Washington Nationals durante a World Series disputada no ano passado, rendeu ao produtor Kim Min-seok uma fortuna de cerca de 125 milhões de dólares.



O seu tio Kim Chang-soo está ainda melhor. Ele e a família têm um património líquido estimado em cerca de mil milhões de dólares, graças em grande parte à participação de 54% na F&F Co., que fabrica e vende roupas, bolsas e bonés oficiais da Major League Baseball.



Os preços das ações da empresa com sede em Seul quase triplicaram no ano passado depois da empresa fechar um acordo para vender artigos da MLB na China. Em junho, a empresa lançou uma loja online no Tmall, do Alibaba, atraindo mais de 3,55 milhões de visitantes em dois meses, e abriu duas lojas físicas em Xangai em dezembro.



"A procura pela marca foi impulsionada pela popularidade dos bonés, e agora dos ténis e roupas", escreveu Son Hyo-joo, analista da Hanwha Investment & Securities, numa nota de research 7 de janeiro.

Discovery Channel



Outra marca de destaque da F&F, a Discovery Expedition, vende roupas para atividades ao ar livre sob um contrato de licença com o Discovery Channel.



Kim, 58 anos, começou a sua carreira numa editora fundada pelo pai. O irmão mais velho agora lidera a Samsung Publishing, o segundo maior acionista da SmartStudy, que produziu a popular música "Baby Shark".



As receitas da F&F nos primeiros nove meses de 2019 subiu 38%, para 580,7 bilhões de wons (493 milhões de dólares). A empresa, fundada em 1992, planeia abrir 10 lojas na China este ano.



Texto original: Uncle of Baby Shark Producer Becomes Billionaire With MLB Deal