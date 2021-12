Toyota quer acelerar na área dos elétricos com investimento de 30,9 mil milhões

Leia Também Toyota investe 3,4 mil milhões em fábrica de baterias nos EUA

A Toyota quer acompanhar a tendência de eletrificação que se vive na indústria automóvel e, para isso, anunciou esta terça-feira um investimento de quatro biliões de ienes, o equivalente a 30,9 mil milhões de euros à atual conversão.Este investimento, anunciado pelo CEO da companhia, Akio Toyoda, contempla o aumento da gama de veículos elétricos da empresa e ainda a área de tecnologia de baterias. Até 2030, a empresa pretende disponibilizar 30 veículos elétricos, detalhou a companhia. Segundo o CEO da Toyota, é "difícil deixar toda a gente satisfeita com uma opção única", o que justifica a vontade de a empresa "ter a maior quantidade de opções disponíveis", daí as três dezenas de modelos na próxima década.Segundo Toyoda, estes modelos estarão divididos em "veículos de redução de carbono" e em "veículos neutros em carbono". Nesta segunda categoria, estão incluídos os equipamentos que "dependem de energia limpa e atingem zero emissões no processo de uso".O objetivo de vendas de elétricos por ano também foi traçado, com Akio Toyoda a mencionar na apresentação que a empresa pretende atingir números de 3,5 milhões de elétricos vendidos anualmente até 2030.Neste cenário, a marca Lexus tem um papel de relevo, já que a empresa projeta vendas de um milhão de elétricos desta marca até 2030. E, segundo a apresentação da empresa, a ideia passa por fazer com que todas as vendas de Lexus na Europa, América do Norte e China sejam de veículos totalmente elétricos.Além de mais modelos, a empresa pretende alocar entre 500 mil milhões a 2 biliões de ienes (3,89 mil milhões a 15,5 mil milhões de euros) ao desenvolvimento de tecnologias para baterias.A Toyota não é a única empresa a anunciar investimentos multimilionários para a área dos veículos elétricos. A Nissan por exemplo, anunciou no mês passado que pretende investir dois biliões de ienes na gama elétrica, pretendendo ter 23 novos modelos elétricos até 2030.Já este mês, a General Motors anunciou que planeia investir mais de três mil milhões de dólares para fabricar veículos elétricos no Michigan, referiram fontes próximas do assunto.