Toyota ultrapassa Volkswagen na corrida das fabricantes mais vendidas do mundo

Em ano de travagem nas vendas para todo o setor, a Toyota conseguiu destronar a Volkswagen e tornar-se na fabricante com mais automóveis vendidos no mundo, algo que não acontecia há cinco anos.A fabricante japonesa revelou esta quinta-feira que em 2020, as vendas globais do grupo, que inclui as subsidiárias Daihatsu Motor e Hino Motors, recuaram 11,3%, para um total de 9,53 milhões de veículos vendidos. O valor compara com as 9,31 milhões de unidades vendidas pela alemã Volkswagen no mesmo período.Por causa da pandemia, a procura por automóveis caiu 14% em 2020 face ao ano anterior, segundo os cálculos do instituto IHS Markit. A interrupção forçada da produção nas fábricas e o encerramento de showrooms, bem com a confiança dos consumidores, foram fatores decisivos para as perdas.As quebras também são explicadas pelo grau de exposição das fabricantes aos mercados mais afetados pela crise pandémica. A Toyota terá sido beneficiada pelo facto de o Japão, e a Ásia no geral, terem sido menos afetados pelo surto. Nos Estados Unidos, onde a fabricante japonesa também tem uma forte implementação, as vendas de carros caíram 15%.Já a Volkswagen, mais exposta aos países da União Europeia, registou fortes quebras neste mercado, onde a venda de carros sofreu uma queda "sem precendentes" de 24%. Segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, foram vendidos menos de 10 milhões de carros na UE em 2020. Na Alemanha o tombo foi de 15%, o que conduziu o setor aos piores resultados em dez anos.



As previsões dos analistas do IHS Markit apontam para que a Volkswagen recupere o título de maior fabricante do mundo em 2021, impulsionada pela aposta nos veículos elétricos. Mas o reinado será breve, estimam os analistas, que colocam a Toyota na frente do mercado até 2025, graças aos fortes desempenhos de mercados como o Japão, Estados Unidos e China.





As mesmas previsões apontam para uma recuperação na venda de automóveis em 2021, que deverá chegar às 84,4 milhões de unidades vendidas. Em 2020, foram vendidos 76,8 milhões de veículos.