"Está em casa, a ser monitorizado", acrescentou.



Os trabalhadores dos dois turnos em que ele tinha estado a trabalhar foram também mandados para casa, para "isolamento social".



Abílio Diz não soube quantificar quantos trabalhadores estão em causa.



Ficarão em casa até "decisão em contrário" das autoridades de saúde.



Entretanto, a empresa está a tomar "todas as medidas preventivas" para impedir o contágio, mas mantém-se em laboração.



Há alguns trabalhadores que já estão a trabalhar a partir de casa.



A Bosch Braga conta com mais de 3.000 trabalhadores.



O número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal subiu para 331, mais 86 do que os contabilizados no domingo, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).



De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado hoje às 12:30, há 2.908 casos suspeitos, dos quais 374 aguardam resultado laboratorial.



Segundo a DGS, há três casos recuperados.



Os dados indicam que dos 331 casos confirmados, mais de metade (192) estão a recuperar em casa, 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



De acordo com o boletim, há 4.592 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.



Desde 01 de janeiro foram registados 2.908 casos suspeitos.



Atualmente, há 18 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais quatro do que no domingo.

Um trabalhador da Bosch Braga acusou positivo no teste ao Covid-19, tendo a empresa mandado para casa os colaboradores de duas linhas de produção, disse hoje o responsável pela comunicação à Lusa.Segundo Abílio Diz, o trabalhador "apresentou sintomas" na sexta-feira e foi ao hospital, tendo dado positivo.