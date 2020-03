Bosch fecha fábrica de Aveiro por falta de matéria-prima

A Bosch decidiu encerrar temporariamente a fábrica da Bosch em Aveiro, apurou o Negócios. Especializada na produção de esquentadores (elétricos e a gás), caldeiras e bombas de calor, a atividade foi interrompida esta segunda-feira, 23 de março, e os trabalhadores entraram de férias antecipadas.

Esta é a segunda unidade portuguesa do grupo a interromper a produção por causa da covid-19, depois de a fábrica de Ovar, especializada em sistemas de videovigilância e comunicação, ter sido obrigada a fechar portas na semana passada devido à situação de calamidade decretada naquele concelho.

Contactada pelo Negócios, fonte autorizada da multinacional alemã confirmou que esta unidade de termotecnologia, a partir da qual é gerida toda a área de negócios de água quente residencial do grupo, foi "obrigada a suspender as atividades de produção por falta de matéria-prima".

O encerramento da fábrica aveirense foi determinado "pelo menos durante uma semana". No início da próxima semana, já quase no final de março, a situação será reavaliada pela estrutura de gestão em Portugal, liderada por Carlos Ribas, que admite prolongar esta suspensão da atividade se o problema se mantiver.

Carlos Ribas lidera a operação da Bosch em Portugal. Paulo Duarte







Em conjunto, estas duas fábricas encerradas no distrito de Aveiro empregam mais de mil pessoas, num total de 5.500 trabalhadores no país. Cerca de 60% estão concentrados na Bosch Car Multimédia, em Braga, que abrandou a atividade mas continua em laboração, apesar de um caso de infeção por covid-19 ter obrigado a mandar para casa os colaboradores de duas linhas de produção.





No ano passado, a Bosch Car Multimédia ocupou o quarto lugar no ranking das empresas que mais exportam em Portugal, que 14 anos depois volta ser liderado pela Autoeuropa. O volume de negócios da Bosch em Portugal ascendeu a 1,7 mil milhões de euros em 2018, o que representou uma subida de 13% face ao ano anterior. As contas de 2019 ainda não foram apresentadas.