Chineses oferecem máscaras e kits de proteção à cidade de Braga

Cerca de dez mil máscaras médicas descartáveis e 500 kits médicos de proteção individual vão ser doados ao município de Braga pela cidade de Shenyang, no nordeste da China, com a qual tem um acordo de amizade.

Numa carta enviada a Ricardo Rio, autarca bracarense, o homólogo Jiang Youwei adaptou um provérbio chinês – "a adversidade revela os verdadeiros amigos" – e prometeu facilitar o contacto com fábricas de material médico e partilhar a experiência na gestão de crise e no combate à covid-19.

Segundo informou a Câmara de Braga, os detalhes sobre esta ajuda foram acertados esta manhã numa reunião por videoconferência em que participaram outros altos responsáveis da capital da província de Liaoning e representantes do ACES e do Hospital de Braga, que vão identificar as necessidades.

No início da próxima semana vai arrancar uma estrutura de rastreio para despistagem da Covid-19 no parque de estacionamento do Altice Forum Braga, com capacidade para realizar cerca de 150 testes diários.

Esta iniciativa é do município minhoto e da InvestBraga, em coordenação com a ARS do Norte e a Unilabs Portugal, liderada por Luís Menezes, que ajudou também a montar um centro de rastreio no Queimódromo do Porto.