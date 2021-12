Transporte e margens agravam preço dos combustíveis em novembro

Leia Também Preço da gasolina aumenta há oito meses

O preço dos combustíveis voltou a aumentar em novembro. Segundo o boletim do Mercado dos Combustíveis de novembro, divulgado esta quarta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o preço médio da gasolina subiu 1,6% enquanto o do gasóleo aumentou 1,1%.No mercado internacional, a tendência foi de descida face a outubro, tanto no preço do gasóleo como na gasolina, em linha com o preço do barril de petróleo. Segundo o boletim da ERSE, "os mercados reagiram negativamente ao aumento de casos da COVID-19 na Europa, verificando-se uma correção do preço em antecipação a novas restrições e consequente diminuição da procura".O regulador sublinha que "o colapso do preço verificado no final do mês resultou na procura de outras alternativas ao mercado europeu por parte de vários distribuidores regionais".A subida dos preços de venda ao público da gasolina em Portugal é explicada pelo valor do frete, refere a ERSE, que "justificou um aumento da componente cotação e frete (+0,8%) no PVP médio nacional" da gasolina. A componente de cotação e frete representa 30% do preço da gasolina, a seguir aos impostos (55%).Já no que toca ao gasóleo, a subida de 1,6% em novembro ficou a dever-se às "componentes de incorporação de biocombustíveis e de custos e margem, sendo que "esta última rubrica continuou a registar valores em linha com os verificados em época pré-pandémica".Já o consumo de combustíveis registou uma quebra de 5% no mês em análise, face a outubro. O consumo de gasolina quebrou 15% e o de gasóleo recuou 5,9%. No entanto, em comparação com novembro de 2020, registou-se um aumento do consumo de 12,3%. O consumo ainda está, no entanto, aquém dos valores pré-pandemia, tendo recuado mais de 3% no gasóleo e na gasolina face a novembro de 2019.No mesmo mês, Bragança, Beja, Faro e Lisboa registaram os preços de venda dos combustíveis mais elevados, ao passo que Castelo Branco, Braga, Santarém e Aveiro são os distritos com os combustíveis mais baratos.