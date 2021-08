Preço da gasolina aumenta há oito meses

Leia Também Travão às margens pode baixar gasolina

O preço médio de venda ao público da gasolina simples 95 aumentou, em julho, pelo oitavo mês consecutivo, segundo dados anunciados esta quarta-feira, 25 de agosto, pela ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.O aumento, face a junho, foi de 2,7% para 1,713 euros por litro, depois de no sexto mês do ano ter aumentado 1,7% face a maio para 1,668 euros por litro.Os impostos continuam a ser a maior componente do preço, pesando 57,7% na fatura, menos que os 58,8% que pasavam em junho. No mês de julho a subida da cotação e dos custos de frete é que contribuíram mais para o aumento. Essa componente pesou 27,5% do preço, o que compara com o peso de 26% em junho. De acordo com os dados da ERSE , a margem de comercialização passou de um peso de 12,3% para 11,9%. O Governo já anunciou a intenção de legislar para que as margens de comercialização sejam controladas.Ou seja, em cada litro - cujo preço médio é de 1,713 euros - quase 1 euro (0,998 euros) vai para impostos. Cerca de 20 cêntimos é margem de comercialização. E quase 50 cêntimos (47 cêntimos) é cotação internacional e frete.Já no gasóleo simples, o preço médio de venda ao público aumentou 2,1% em julho, somando o terceiro aumento consecutivo desde a correção verificada em abril.Neste combustível, os impostos pesam 52,7% e a margem de comercialização 15,8%, o que, neste último caso, representou uma subida no peso de 0,4 pontos percentuais.O preço médio foi em julho de 1,508 euros por litro de gasóleo simples. A segunda componente que mais pesa é, também neste caso, a cotação e frete. Segundo a ERSE, a cotação internacional e frete aumentou "em linha com o comportamento dos mercados internacionais".Em ambos os combustíveis, segundo a ERSE, "os hipermercados continuam a ser os operadores com preços mais competitivos". No caso da gasolina 95 os hipermercados têm preços 2,6% abaixo dos operadores "low cost" e 7,4% inferiores aos dos postos de abastecimento das petrolíferas.A diferença chega aos 13 cêntimos por litro de gasolina.No gasóleo, os hipermercados apresentam preços médios de cerca de 10,2 cêntimos abaixo da média nacional. Os "low costs" têm o gasóleo numa média de 1,445 euros por litro, mais 2,5% que o dos hipers. E as petrolíferas cobram 1,532 euros por litro, 2,4 cêntimos por litro acima da média nacional.Por região, segundo a ERSE, em julho, estes dois combustíveis apresentam preços um pouco mais elevados nos distritos de Bragança, Beja, Lisboa e Portalegre. Já em Braga e Aveiro os preços são mais baratos, no continente, mas em Castelo Branco, Viseu e Santarém os preços também são mais baixos que a média nacional.O aumento registou-se ainda no GPL auto. Subiu 2,5% face a junho, para 0,760 euros por litro.Na venda de garrafas de gás, e terminado o regime de preços máximos para butano e propano, em julho registaram-se aumentos de 1,5% e de 1,4% do preço médio de venda ao público nas garrafas mais comercializadas (G26) de gás propano e butano, respetivamente.Em julho continuou a assistir-se ao aumento do consumo de combustíveis derivados do petróleo. A subida foi de 13% incluindo a gasolina, o gasóleo, o jet e o GPL. O consumo está a aumentar desde fevereiro.