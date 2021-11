Tribunais chineses aprovam reestruturação do grupo HNA

Os tribunais chineses aprovaram a reestruturação do grupo HNA e a sua divisão em quatro entidades, ao mesmo tempo que outro grande grupo chinês, Evergrande, está à beira da falência.A HNA, que é proprietária da Hainan Airlines, uma das maiores companhias aéreas do país, e é o maior grupo de aviação privada da China, declarou falência em janeiro.O grupo, conhecido na última década pelas suas espetaculares aquisições no estrangeiro, incluindo os hotéis Hilton e o Deutsche Bank da Alemanha, foi sobrecarregado com 1,1 triliões de yuan (150 mil milhões de euros) de dívidas.Um tribunal na ilha meridional de Hainan, onde o HNA tem a sua sede, confirmou a reestruturação no domingo, que foi acompanhada pela divisão do grupo em quatro entidades: transporte aéreo, aeroportos, comércio e finanças.Fundado em 1993, o grupo tinha enfrentado uma ordem do governo chinês em 2017 para reduzir as suas participações.O seu fundador, Chen Feng, e o seu chefe executivo, Tan Xiangdong, foram presos por "crimes" não especificados, anunciou o grupo em finais de setembro.A aprovação pelo tribunal da reestruturação da HNA surge na altura em que um outro gigante chinês, o promotor imobiliário Evergrande, também está à beira da falência, desmoronando-se sob uma dívida estimada em 260 mil milhões de euros.A agitação que abalou os mercados financeiros mundiais no final de setembro também abalou o setor imobiliário chinês. Houve protestos de fornecedores lesados e pequenos proprietários à porta da sede da Evergrande em Shenzhen (sul).O governo chinês ainda não anunciou se vai ou não salvar a Evergrande como parte de uma reestruturação.