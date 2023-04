Tupperware alerta para risco de falência

A fabricante norte-americana de recipientes para armazenar alimentos Tupperware advertiu que pode falir caso falhe em angariar rapidamente novo financiamento.



As ações afundaram quase 50% esta segunda-feira, depois de a empresa, com 77 anos de história, ter sinalizado uma "preocupação constante com as sérias dúvidas sobre a sua capacidade para continuar a operar", dado que "prevê não ter liquidez adequada a breve trecho".



Em comunicado, a Tupperware alertou que teve de renegociar empréstimos depois de o ter feito já por três vezes desde agosto de 2022 e que estava a braços com elevadas taxas de juro enquanto tenta recuperar o negócio.



A marca indicou estar a trabalhar com os conselheiros financeiros para garantir mais dinheiro e investimento, estando também em cima da mesa a possibilidade de vender propriedades e de cortar empregos, segundo a BBC.



A icónica marca, fundada em 1946 pelo químico americano Earl Tupper, ainda emprega uma equipa de vendas diretas - que ganham uma percentagem sobre os bens que comercializam -, além de vender através do "site". E, recentemente, começou a colocar os seus produtos na rede de lojas Target na tentativa de chegar um público mais jovem, mas tal não impediu uma queda no volume de negócios, assinala a BBC.



Além disso, também esta segunda-feira, a empresa indicou que os resultados financeiros de 2021 e de 2022 foram "mal declarados" devido à forma como se contabilizaram impostos e rendas e advertiu que arrisca deixar de cotar na Bolsa de Valores de Nova Iorque, após ter falhado em apresentar o relatório anual do exercício terminado a 31 de dezembro.



A Tupperware tem agora seis meses para ficar em conformidade com os padrões da praça nova-iorquina