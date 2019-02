Turismo de Portugal compra 46 carros a diesel "por ser a opção mais racional"

Depois das declarações do ministro do Ambiente sobre o diesel, o Turismo de Portugal enviou um pedido para comprar 46 carros a gasóleo por ser a “opção mais racional”.

O Turismo de Portugal vai comprar 46 carros a gasóleo, estando apenas a aguardar o aval do Tribunal de Contas, conta o jornal i. Um passo que contraria o posicionamento e as declarações recentes do ministro do Ambiente sobre o fim do diesel e a aposta na mobilidade elétrica.





Segundo o jornal, o pedido de aquisição destas viaturas foi feito poucos dias depois de o ministro ter referido, em entrevista ao Jornal de Negócios, que os carros a diesel não terão valor de troca daqui a quatro anos.