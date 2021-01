Uber contra limite imposto nas comissões cobradas aos restaurantes. Medida "prejudica utilizadores"

decidiu colocar um travão às comissões cobradas pelos serviços de entrega de refeições ao domicílio.

Enquanto vigorar o confinamento, que obriga os restaurantes a fechar portas e a funcionar apenas em regime de take-away ou entregas, estes serviços, como a Uber Eats ou a Glovo, não poderão cobrar aos restaurantes comissões superiores a 20%.



Os serviços que cobrem, atualmente, comissões inferiores a 20%, estarão impedidos de aumentá-las nas próximas semanas, também por decisão do Governo.

A Uber Eats, uma plataforma de entrega de comida a casa das pessoas, considera que a medida do Governo de limitar as comissões aplicadas aos restaurantes por parte destas aplicações prejudicam os utilizadores, uma vez que tornam o serviço menos acessível.Fonte oficial da empresa diz que "estas medidas tornam o serviço menos acessível para os consumidores, o que limitará a procura dos restaurantes e consequentemente as oportunidades dos milhares de pessoas que fazem entregas com a nossa aplicação".Ainda assim, a Uber Eats garante que "vai analisar as alterações necessárias, procurando minimizar o impacto negativo que esta alteração terápara todos neste novo confinamento".Ontem, o governo português