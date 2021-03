Uber Eats lança solução "low cost" para restaurantes com comissão de 10%

A nova opção para restaurantes - Pedidos Online - "vai permitir aos restaurantes que aderirem, receberem pedidos de entrega e de recolha através do seu próprio website, mas com toda a tecnologia, rede de parceiros de entrega, o serviço de pagamentos e suporte ao cliente do Uber Eats", refere a empresa num comunicado divulgado esta quinta-feira, 4 de março.

"De forma a continuarmos a demonstrar o nosso apoio ao setor da restauração e do comércio durante o período de crise, este serviço terá uma taxa de serviço descontada de 10%, uma redução significativa em relação à taxa de serviço base do serviço completo do Uber Eats para restaurantes", afirma."Desde o início da pandemia que estamos atentos ao que os restaurantes e comerciantes parceiros e potenciais parceiros precisam. Ouvimos as suas preocupações e feedback sobre a experiência do delivery todos os dias e, percebendo a necessidade de oferecer alternativas mais acessíveis, que permitam aos nossos parceiros aumentar os canais de vendas aos seus clientes, desenvolvemos este serviço para os apoiar neste período de crise", afirma Diogo Aires Conceição, Diretor Geral do Uber Eats em Portugal, citado no comunicado.Foi no início do ano que o Governo decidiu impor limites às taxas cobradas por serviços de entregas de refeições, incluindo aplicações como Uber Eats, Glovo e Bolt Food. As comissões cobradas aos restaurantes não poderão exceder 20% do valor da refeição e as taxas de entrega não podem aumentar.