UE e Índia concordaram em negociar acordo comercial

"Hoje, concordámos em dar início a negociações de acordos de reforço mútuo, sobre o comércio, proteção de investimento e indicações geográficas. Este é um primeiro passo importante", afirmou este sábado o presidente do Conselho Europeu.Charles Michel falava em conferência de imprensa após a reunião de líderes UE-Índia, a que o primeiro-ministro, Narendra Modi, se juntou por videoconferência. Mostrando-se "feliz" por anunciar que a Índia e a União Europeia estão a "abrir um novo capítulo importante" nas suas relações, o responsável afirmou que os dois blocos são "as duas maiores democracias" e "parceiros naturais em muitas áreas"."Uma parceria robusta, baseada em valores comuns e interesses convergentes, irá beneficiar os nossos cidadãos, a região do Indo-Pacífico, e o mundo mais vasto. Hoje concordámos em passos concretos para expandir esta parceria estratégica", sublinhou.Também António Costa considerou que a cimeira entre União Europeia e Índia constituiu um sucesso político, tendo aberto a porta à celebração de acordos comerciais e de investimento e a uma parceria estratégica.O primeiro ministro falou no final de uma conferência de imprensa conjunta com os presidentes do Conselho, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no final da reunião de líderes União Europeia/Índia."As negociações que estavam congeladas desde 2013 vão ser retomadas. As portas ficam abertas para acordos com a Índia ao nível comercial e dos investimentos", afirmou o primeiro-ministro, falando também no objetivo de a prazo haver uma parceria estratégica.No plano político, António Costa salientou que esta foi a primeira vez que houve uma reunião entre os 27 líderes políticos da União Europeia e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.A União Europeia e a Índia já tinham tentado negociar um acordo comercial, mas as negociações acabaram por ficar bloqueadas em 2013 devido a desentendimentos entre as duas partes.A UE é o maior parceiro comercial da Índia e o segundo maior destino das exportações indianas, tendo o comércio entre os dois territórios aumentado 72% na última década.Atualmente há cerca de 6.000 empresas europeias presentes na Índia, responsáveis por 1,7 milhões de empregos diretos e cinco milhões indiretos.A reunião de líderes UE-Índia, enquadra-se numa das grandes prioridades da presidência portuguesa, "que consiste em reforçar a autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo", neste caso com a região do Indo-Pacífico em foco.Portugal acolheu a primeira Cimeira UE-Índia, em Lisboa, durante a Presidência portuguesa da UE em 2000, e a Índia acolheu a oitava Cimeira UE-Índia, em Nova Deli, em 2007, também durante uma Presidência portuguesa.(notícia atualizada com mais informação)