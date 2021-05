Relações UE-Índia marcam último dia da Cimeira Social

A Cimeira Social, que reúne no Porto os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, prossegue este sábado com o debate do Conselho informal, centrando-se na "aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais a nível nacional e a nível da União Europeia" (UE), que esteve em discussão nas reuniões de ontem, que contaram com a presença de parceiros sociais e representantes da sociedade civil.De acordo com uma nota do Conselho Europeu, os 27 discutirão ainda o "modo de garantir uma recuperação inclusiva, colocando a educação e as competências no centro da ação política".Já a Reunião de Líderes UE-Índia, agendada para as 13:00, enquadra-se numa das grandes prioridades da presidência portuguesa, "que consiste em reforçar a autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo", neste caso com a região do Indo-Pacífico em foco.Segundo uma nota da presidência portuguesa do Conselho da UE, "o combate à covid-19, as vacinas, a cooperação no setor digital, a parceria para a conectividade, a ação climática e as grandes questões internacionais e regionais estarão em debate num diálogo político entre os dois parceiros estratégicos".O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, marcará presença na reunião por via remota, devido ao agravamento da situação pandémica no seu país.Num texto publicado no Político, António Costa e Narendra Modi escreveram que esta é uma oportunidade para promover laços comerciais e de investimento entre os dois "maiores espaços democráticos do mundo".

"Devemos aproveitar esta oportunidade para aumentar as nossas relações, usando o enorme potencial de nossos espaços democráticos para promover os laços comerciais e de investimento e para apoiar o multilateralismo", lê-se no texto conjunto dos primeiros-ministros português e indiano, publicado no magazine online Politico.

Os governantes referem que o encontro dos líderes da União Europeia (UE) e da Índia é "um momento de profundo significado geopolítico", que visa "reforçar o diálogo entre os dois maiores espaços democráticos do mundo", dando um "novo ímpeto" à parceria entre os dois blocos, com efeitos positivos no comércio e no investimento internacional.





O encontro, apontaram, é uma oportunidade para expandir a cooperação entre a UE e a Índia "em novas áreas de importância decisiva para o desenvolvimento das sociedades e economias contemporâneas", como a transição digital, a conectividade, a mobilidade, a saúde, a transição energética e a ação climática.





"É o momento certo para retomar as negociações para um acordo comercial ambicioso e equilibrado, capaz de atuar como um fator-chave para o crescimento sustentável e a criação de empregos, tanto para a Índia quanto para a Europa. Além disso, um acordo UE-Índia enviaria um sinal poderoso ao mundo de apoio aos benefícios da cooperação comercial internacional", lê-se no texto.





Os governantes disseram que hoje serão abertos novos caminhos de cooperação, através, por exemplo, do lançamento de uma parceria que visa promover a colaboração em matéria de transportes, energia e transição digital. A EU, lembraram, é o maior parceiro comercial da Índia e o segundo maior destino das exportações indianas, tendo o comércio entre os dois territórios aumentado 72% na última década.

Leia Também Costa usa Cimeira Social para pedir regras orçamentais de rosto humano

Atualmente há cerca de 6.000 empresas europeias presentes na Índia, responsáveis por 1,7 milhões de empregos diretos e 5 milhões indiretos.





"A negociação de um quadro de proteção ao investimento à escala da UE proporcionaria mais estabilidade e segurança às empresas da Índia e da UE para expandir a sua presença nos respetivos mercados", apontaram os dois primeiros-ministros.



Von der Leyen com expecativas altas para "passo em frente"





Leia Também Líderes europeus otimistas antes do arranque da Cimeira Social da UE

Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, "as expectativas estão muito altas" para a Cimeira UE-Índia, na qual espera "dar um passo em frente" nas relações com este país."Ontem [sexta-feira] à noite tive o prazer de atualizar os líderes da situação de covid-19 e hoje, é claro, o foco estará na cimeira UE-Índia, para a qual estamos muito ansiosos. É uma Cimeira muito bem preparada e as expectativas estão altas", começou por dizer Von der Leyen aos jornalistas em frente ao Palácio de Cristal, no Porto.A líder do executivo comunitário disse estar "certa" de que a União Europeia (UE) "conseguirá dar um passo em frente" numa relação já muito "estreita" com a Índia.Mas, apontou, "ainda há muito potencial para avançar", nomeadamente no domínio do "comércio e no investimento"."Estou ansiosa por recomeçar as negociações em torno de um acordo de comércio livre, negociações sobre um acordo de proteção de investimentos, e em indicações geográficas", precisou.Von der Leyen sublinhou o facto de a Índia ser "muito poderosa na digitalização", manifestando-se "muito feliz" pelo acordo entre o país e a UE em relação a "grupos de trabalho de alto nível em relação à Inteligência Artificial [AI], mas também cooperação em relação a supercomputadores".A título de exemplo, a líder do executivo comunitário apontou para "uma plataforma para simulação do clima, que é importante para o combate às alterações climáticas, mas também uma plataforma para seguir e sequenciar o vírus da covid-19"."Temos, portanto, muitos tópicos para debater hoje e estou ansiosa pela reunião", disse, por fim.(notícia atualizada com mais informação)