Uma mão-cheia de propostas acena à Efacec

Há cinco empresas que passaram à segunda fase da corrida à compra da Efacec. A Parpública vai continuar as negociações, com foco no alinhamento entre as propostas e a estratégia da empresa portuguesa. A eleita deverá estar escolhida até ao verão.

Uma mão-cheia de propostas acena à Efacec









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.