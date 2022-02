Unicórnio chileno quer entrar em Portugal no próximo ano

A 'startup' chilena Betterfly conseguiu uma avaliação acima de mil milhões de dólares (888 milhões de euros) depois de fechar uma ronda de financiamento série C de 125 milhões de dólares (111 milhões de euros), consolidando-se assim como o terceiro unicórnio do país andino – depois da Cornershop e da NotCo.

Com estes novos recursos, a empresa prevê arrancar, este ano, com operações no México, Colômbia, Argentina, Peru, Equador, Panamá e Costa Rica, refere o Notiamérica.

Além disso, a Betterfly prevê entrar em Portugal, Espanha e Estados Unidos a partir de 2023, segundo a mesma publicação.

A Betterfly oferece uma plataforma de benefícios digitais através da qual as empresas podem incentivar hábitos saudáveis entre os seus trabalhadores, como caminhar ou meditar.

A ideia da plataforma é que obtenham benefícios, como um seguro de vida cada vez mais elevado ou a opção de destinarem fundos para causas de beneficência, ao mesmo tempo que as empresas registam menos dias de baixa por doença e custos médicos mais baixos com os trabalhadores mais saudáveis.

A empresa chilena, que também já está presente no Brasil, conta atualmente com 500 funcionários e quer duplicar a sua força laboral nos próximos 12 a 19 meses, à medida que for expandindo as suas operações, explicou o seu CEO, Eduardo della Maggiora (na foto), citado pela Notimérica.