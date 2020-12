Unilabs cria linha verde para testes covid-19 com tecnologia de Ronaldo 

Via verde digital para a realização de testes de rastreio covid-19 nos "drive-thru" da Unilabs em Portugal. Eis o que promete esta prestadora de diagnóstico clínico integrado, com o recurso a uma solução que estará disponível a partir desta quarta-feira, 16 de dezembro, e que permite fazer a marcação do teste a partir de um smartphone ou computador.



"Na marcação do teste, no site da Unilabs, para além dos dados pessoais, os utilizadores indicam a matrícula do seu veículo, escolhem o dia, a hora e o ‘drive-thru’ onde pretendem fazer o teste e, se necessário, realizam o pagamento", começa por explicar a empresa, em comunicado.



"No dia do teste, basta chegar ao ‘drive-thru’ escolhido, no dia e hora pretendidos e com o veículo indicado. A identificação será feita através da leitura digital da matrícula e o utilizador entra de imediato para uma via dedicada em exclusivo ao ‘serviço GO’ onde é verificada a sua identidade, realiza o seu teste e sai de seguida. O resultado é enviado, no máximo em 24 horas, através da App Saúde Unilabs, por e-mail ou SMS", garante a multinacional com sede na Suíça.





De acordo com a Unilabs, esta solução "permite realizar o teste em poucos minutos, evitando o incómodo das filas de espera, processos burocráticos e contactos desnecessários", sendo que "o único contato que existe no ‘GO’ é o momento da verificação da identidade e na colheita do teste".Trata-se de uma solução que foi desenvolvida em parceria com a 7egend, a agência digital de Cristiano Ronaldo, que conta no seu portfólio com marcas como a Aser Ventures, Altice/Meo, FNAC, Galp, Rádio Renascença, RFM, FC Porto, Federação Portuguesa de Futebol, McDonald’s ou Footlab."Uma solução tecnológica pioneira integralmente desenvolvida em Portugal que integra um sistema OCR (Optical Character Recognition) e um algoritmo de reconhecimento avançado conectados num ecossistema pensado e desenhado para ser altamente intuitivo e ‘user friendly’ para os clientes", enfatiza a Unilabs."O objetivo deste novo serviço ‘GO’ é melhorar a experiência e aumentar a conveniência na realização dos testes covid nos "drive-thru’ Unilabs existentes de Norte a Sul do país. Quisemos tornar a experiência totalmente digital e usámos ferramentas de inteligência artificial já existentes, que no futuro farão parte de outros projetos da Unilabs", adianta Luís Menezes, CEO da Unilabs Portugal.A solução vai estar disponível nos 15 ‘drive-thru’ da Unilabs Portugal, empresa que detém uma rede nacional com mais de mil unidades de atendimento em análises clínicas, anatomia patológica, cardiologia, gastrenterologia, genética médica, medicina nuclear e radiologia.A Unilabs emprega cerca de 3.500 pessoas em Portugal, mercado onde faturou cerca de 150 milhões de euros no ano passado.