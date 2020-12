Unilabs desenvolve plataforma de inteligência artificial que ajuda no combate à Covid-19

A Unilabs implementou, no decorrer da pandemia, o projeto Intelli4COVID, que se materializou numa plataforma inteligente e data-driven para ajudar no combate à Covid-19.





O projeto tira partido do big data e da inteligência artificial (IA) como instrumento para garantir uma otimização de resposta às populações em matéria de realização de testes de diagnóstico, mas também para apoiar os decisores numa resposta preditiva perante o desenvolvimento da epidemia.





A implementação do Intelli4COVID, financiado pelo Compete, permite à Unilabs uma maior eficácia, colocada ao serviço das populações, na prestação de rastreios e realização de testes de diagnóstico. Esta eficácia resulta da gestão de forma inteligente e preditiva, da capacidade instalada de diagnóstico, conseguindo, deste modo, dar uma resposta equitativa e em tempo útil à população.





Tirando partido dos mais avançados algoritmos de inteligência artificial e de informação geográfica, o Intelli4COVID também procura prever a progressão da epidemia no espaço geográfico.





Este projeto inovador possibilita que, em toda a organização, as equipas recebam data insights fundamentais para agirem e melhorarem continuamente a operação de resposta a esta pandemia.





Estes insights vão desde a visibilidade imediata sobre um atraso no laboratório de um determinado teste através de um SMS enviado por um robot de dados, a uma chamada perdida no call center que é sinalizada em tempo real, à previsão do local onde deve ser colocado o próximo drive-thru para melhor servir a população, ou mesmo à análise diária pelas equipas do terreno dos feedbacks de cada cliente sobre o cuidado que estes profissionais tiveram a fazer o teste a um dos seus filhos.





A capacidade de ligar todos estes dados e de informar a organização no imediato sobre os problemas que estão a acontecer, é um instrumento crucial para se agir de forma rápida e eficiente na resposta à população.